Летом 2016 года на полуострове Ямал в Сибири уже фиксировалась неожиданная вспышка сибирской язвы, и ситуация может повториться - уже с другими инфекциями.

Из-за таяния вечной мерзлоты миру может грозить новая вспышка сибирской язвы и других, неизвестных человечеству болезней. Такое мнение высказал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

В своем материале для Forbes он пояснил, что около 15% Северного полушария покрыто "биологической капсулой" изо льда, в которой тысячи лет были заперты органические вещества, мощные парниковые газы и кое-что гораздо опаснее: долго спящие микробы, в том числе бактерии и вирусы, с которыми человечество никогда не сталкивалось.

Вечная мерзлота, стабильная в течение тысячелетий, сейчас тает ускоренными темпами, открывая эти микробные хранилища доисторического мира. Треверс акцентирует, что вечная мерзлота является естественной основой Арктики, обеспечивая структурную стабильность ландшафтов, которые в противном случае могли бы разрушиться. Когда вечная мерзлота остается замороженной, экосистема над ней функционирует так, как ожидается. Но когда она непредсказуемо тает, результаты могут быть катастрофическими.

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Влияние вечной мерзлоты не ограничивается только дикой природой Арктики, она играет решающую роль и в глобальной климатической системе. В ней содержится вдвое больше углерода, чем сейчас содержится в атмосфере. И возникает замкнутый круг: из-за таяния вечной мерзлоты выбросы углерода еще больше усиливают глобальное потепление.

Но наиболее тревожная угроза, скрывающаяся в вечной мерзлоте, гораздо более микроскопическая – и потенциально смертельная, говорит биолог.

Летом 2016 года на полуострове Ямал в Сибири произошла неожиданная вспышка сибирской язвы, которая привела к госпитализации нескольких человек и смерти 12-летнего мальчика. Вспышка также уничтожила местную популяцию северных оленей: более 2300 животных погибли от этой болезни.

Оттепель выявила тушу северного оленя, который умер от сибирской язвы десятилетиями ранее, высвободив споры Bacillus anthracis, находившиеся в спящем состоянии, обратно в окружающую среду. Однако та вспышка была лишь "пробным периодом" того, что может произойти в будущем.

"Сибирская язва – это современный патоген, то есть она уже была известна ученым и присутствовала в регионе. Последняя зафиксированная вспышка в этом регионе произошла лишь 75 лет назад, то есть бактерии были заморожены лишь на относительно короткий период времени, прежде чем снова появиться на поверхности. Но как насчет патогенов, которые были в ловушке миллионы лет? В отличие от сибирской язвы, которую современная медицина может вылечить, в вечной мерзлоте могут быть заперты древние болезни, с которыми животный мир не сталкивался в последнее время. Некоторые из них могут быть остатками прошлых пандемий, а другие могут принадлежать к полностью вымершим экосистемам, что делает их поведение непредсказуемым в современном мире", – акцентирует Треверс.

Ученые уже возродили 30 000-летние вирусы из вечной мерзлоты в Сибири – те, которые все еще были заразными, но только для амеб. Хотя вирусы, влияющие на человека, еще не были возрождены, тот факт, что древние микробы могут сохраняться в жизнеспособном состоянии, вызывает тревогу: что еще спрятано в глубокой мерзлоте, ожидая пробуждения?

Возрождение древних микробов представляет собой ящик Пандоры. Вечная мерзлота содержит по большей части нехарактеризованные микроорганизмы и вирусы, многие из которых все еще могут быть жизнеспособными. Правда заключается в том, что мы еще не знаем, представляют ли эти микробы реальную угрозу для здоровья людей, животных или растений – или же они просто незаметно исчезнут в окружающей среде.

Опасные болезни: другие новости

Ученые испытали новое лекарство против вируса Эболы. Этот вирус является чрезвычайно опасным для людей и приматов, ведь вызывает летальность до 90% среди инфицированных.

Но обезьяны после заражения вирусом смогли выжить благодаря новому пероральному противовирусному препарату.

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