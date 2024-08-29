Новое поразительное исследование показывает, что CO2 оказывает большее влияние, чем считалось ранее и температура Земли может повыситься на 14 градусов.
Удвоение атмосферного CO2 может повысить среднюю температуру Земли на 7–14 градусов по Цельсию, согласно анализу отложений в Тихом океане около Калифорнии, проведенному исследователями из NIOZ и университетов Утрехта и Бристоля, пишет Scitechdaily.
"Повышение температуры, которое мы обнаружили, намного больше, чем 2,3–4,5 градуса Цельсия, которые климатическая группа ООН, МГЭИК, оценивала до сих пор", прокомментировала автор исследования Кейтлин Витковски.
Исследователи использовали 45-летний керн, извлеченный со дна Тихого океана. "Этот керн очень привлекателен для исследователей, потому что дно океана в этом месте имело бескислородные условия в течение многих миллионов лет", - сказал Яап Синнинге Дамсте, старший научный сотрудник NIOZ.
"В результате органическое вещество не так быстро разрушается микробами, и сохраняется больше углерода", - сказал Дамсте.
"CO2 за последние 15 млн лет никогда ранее не исследовался из одного места", - сказала Витковски. Верхняя тысяча метров керна соответствует последним 18 млн лет. Из этой записи исследователи смогли извлечь указание на прошлую температуру морской воды и древние уровни CO2 в атмосфере, используя новый подход.
Исследователи разработали новый подход к получению прошлого содержания CO2 в атмосфере, используя химический состав двух конкретных веществ, обычно встречающихся в водорослях: хлорофилла и холестерина. Это первое исследование, в котором холестерин использовался для количественного определения CO2, и первое исследование, в котором хлорофилл использовался для этого периода времени. Чтобы создать эти вещества, водоросли должны поглощать CO2 из воды и фиксировать его посредством фотосинтеза.
Дамсте объяснил: "очень малая часть углерода на Земле находится в "тяжелой форме" 13C вместо обычного 12C. Водоросли явно предпочитают 12C. Однако: чем ниже концентрация CO2 в воде, тем больше водорослей будут использовать редкий 13C. Таким образом, содержание 13C в этих двух веществах является мерой содержания CO2 в океанской воде. А это, в свою очередь, согласно законам растворимости, коррелирует с содержанием CO2 в атмосфере".
Используя этот новый метод, можно сделать вывод, что концентрация CO2 снизилась с примерно 650 частей на миллион 15 млн лет назад до 280 непосредственно перед промышленной революцией.
Когда исследователи наносят на график полученные значения температуры и атмосферного уровня CO2 за последние 15 млн лет, они обнаруживают сильную связь. Средняя температура 15 млн лет назад была более 18 градусов по Цельсию: на 4 градуса по Цельсию теплее, чем сегодня, и примерно соответствует уровню, который Климатическая группа ООН прогнозирует на 2100 год при самом экстремальном сценарии.
"Исследование дает нам представление о том, что может принести будущее, если мы примем слишком мало мер по сокращению выбросов CO2. Четкое предупреждение этого исследования заключается в следующем: концентрация CO2 окажет более сильное влияние на температуру, чем мы сейчас думаем", - подытожил Дамсте.