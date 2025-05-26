Ученый призвал человечество не забыватье смотреть на звезды, а не себе под ноги.

Ученый Стивен Хокинг известен тем, что решал сложнейшие задачи теоретической физики и космологии, но у него было "самое простое объяснение" на счет того, существует ли Бог.

Как отметило издание Unilad, наука и религия действительно непримиримы в том, что касается Бога. Однако, будучи одним из самых известных и прославленных ученых мира, Хокинг решил взглянуть на две обычно противоборствующие стороны и сравнить их на основе их "законов".

Говоря о своей инвалидности в своей последней книге "Краткие ответы на большие вопросы", Хокинг коснулся идеи Бога и религии, написав: "В течение столетий считалось, что инвалиды, такие как я, живут под проклятием, наложенным Богом".

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Он позволил себе не согласиться с этим стереотипным утверждением и высказал мнение, что все можно объяснить по-другому, законами природы, которые всегда соблюдаются.

"Если хотите, вы можете сказать, что законы - это работа Бога, но это скорее определение Бога, чем доказательство его существования", - высказал мнение ученый.

Хокинг поделился своим мнением о возможности Бога или жизни после смерти:

"Каждый из нас волен верить во что хочет, и я считаю, что самое простое объяснение - Бога нет".

Ученый высказал мнение, что никто не создал вселенную, и никто не управляет человеческой судьбой.

"Это приводит меня к глубокому осознанию, что, вероятно, нет ни рая, ни загробной жизни. У нас есть эта единственная жизнь, чтобы оценить грандиозный замысел вселенной, и за это я чрезвычайно благодарен".

Он добавил, что рассматривает человеческий мозг как компьютер, который перестает работать, когда его компоненты выходят из строя.

"Нет рая или загробной жизни для сломанных компьютеров; это сказка для людей, боящихся темноты", - поделился он.

При этом ученый призвал человечество не забыватье смотреть на звезды, а не себе под ноги.

"Постарайтесь понять, что вы видите, и задумайтесь о том, что заставляет вселенную существовать. Будьте любопытны. И какой бы сложной ни казалась жизнь, всегда есть что-то, что вы можете сделать и в чем преуспеть", - сказал ученый.

Кто такой Стивен Хокинг

Ученый умер в 2018 году в возрасте 76 лет. Он был всемирно известным физиком-теоретиком, космологом и писателем, наиболее известным по своей работе в области общей теории относительности и квантовой гравитации, а также по написанию книги под названием "Теория всего: происхождение и судьба Вселенной" (2002).

Ранее стало известно, что Хокинг "предсказал" 2025 год и оказался пугающе точен. В частности, физик прогнозировал трансформацию мира через цифровые технологии.

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