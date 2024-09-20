Чем лучше ученые смогут реконструировать события, тем лучше они смогут предсказать, как они будет развиваться в будущем.

Группа исследователей представляет новый всеобъемлющий отчет об истории климата, который сочетает геологические свидетельства с прогнозами компьютерных моделей глобального климата.

Их картина далекого прошлого Земли гораздо более тепличная, чем та, которую рисовали другие исследования, особенно в периоды, когда уровень углекислого газа был высоким. Исследование опубликовано в журнале Science.

Учитывая весь тот углекислый газ, который люди сейчас выбрасывают в атмосферу, сжигая ископаемое топливо, новые результаты показывают, что температура может подняться больше, чем ожидалось, в течение следующих тысячелетий, сказала ведущий автор исследования Эмили Дж. Джадд, аналитик по климатическим исследованиям Национального института водных и атмосферных исследований в Новой Зеландии.

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"Мы не говорим, что она немедленно потеплеет. Но в долгосрочной перспективе планета, скорее всего, станет теплее, чем мы думали ранее", - сказала доктор Джадд.

В то же время, заявила она, люди добавляют углекислый газ в небо так быстро, почти 40 миллиардов тонн в год, что это будет иметь гораздо более катастрофические последствия, чем постепенные геологические сдвиги Земли в прошлом.

"Когда углекислый газ и температура быстро меняются, тогда все на планете просто не успевает", - пояснила доктор Джадд. "Окружающая среда меняется со скоростью, за которой организмы не успевают. И вот тогда мы сталкиваемся с массовыми вымираниями".

Другие исследователи, не принимавшие участия в исследовании, похвалили ее новые методы.

"Это очень инновационно и, вероятно, это путь в будущее", - сказал Кристофер Скотезе, геолог из Северо-Западного университета, пишет The New York Times.

Тем не менее, доктор Скотезе усомнился в том, что более "жаркий" отчет исследователей о доисторической Земле согласуется с другими доказательствами того, какой была планета в то время. Исследование предполагает, что мир был невыносимо жарким в определенные периоды, когда жизнь, казалось, процветала, сказал он. И это подразумевает, что планета была слишком теплой для роста полярных ледяных щитов в те времена, когда такой лед, по-видимому, существовал.

Последние 500 миллионов лет были насыщенным временем для Земли. Геологические процессы выбрасывали углекислый газ в атмосферу, а затем снова втягивали его, заставляя климат колебаться между тем, что ученые называют парниковыми условиями и условиями ледника.

В этот период, по словам доктора Джадд и ее коллег, средняя температура на поверхности Земли значительно колебалась, с большим количеством подъемов и спадов. Последний "тепличный" период был около 56 миллионов лет назад, когда пальмы и аллигаторы процветали за Полярным кругом.

После этого температура в значительной степени падала, пока выбросы парниковых газов в индустриальную эпоху не привели к ее быстрому росту полтора столетия назад.

Чтобы собрать воедино то, как мы к этому пришли, доктор Джадд и ее коллеги сначала прочесали предыдущие исследования, чтобы собрать более 150 000 фрагментов данных, захороненных в окаменелостях, о древних температурах океана.

Раковины и другие части тела морских существ хранят бесценную информацию об изменяющейся химии океана. Но разрозненные окаменелости дают нам лишь моментальные снимки того, что происходило во всем мире.

"Это как будто у вас есть пять или шесть частей пазла из 1000 частей", - сказала доктор Джадд. "Становится действительно трудно представить, что вы пытаетесь собрать воедино".

Вот почему она и ее коллеги затем использовали эти точки данных для руководства компьютерным моделированием доисторического климата. Они сделали что-то похожее на то, что делают метеорологи для прогнозирования погоды: они использовали модели, чтобы делать предположения о том, как мог выглядеть климат в определенное время, обновляли свои модели данными об ископаемых, затем делали более точные предположения.

Доктор Джадд провела исследование в качестве постдокторанта в Смитсоновском национальном музее естественной истории и Университете Аризоны. Ее соавторами являются ученые из обоих этих учреждений, Университета Бристоля в Англии и Калифорнийского университета в Дэвисе.

Температура Земли сотни миллионов лет назад имеет огромное значение для истории жизни животных и эволюции, сказал Итан Гроссман, профессор геологии Техасского университета A&M, который не принимал участия в исследовании.

"В палящем климате невозможно поддерживать высокий уровень метаболизма и поддерживать температуру тела достаточно низкой для выживания белков. Это могло бы задержать появление продвинутых хищников. И, возможно, и людей тоже", - сказал доктор Гроссман.

Глобальное потепление - последние новости

Ученые пытаются найти способ остановить глобальное потепление. Новое исследование показало, что в этой борьбе может помочь распространенный тип водорослей.

Команда биологов из Китая, Великобритании и Португалии, изучавшая водоросли подкласса Pelagophyceae, заметила у них способность вырабатывать вещество под названием диметилсульфониопропионат . Его активно выделяют морские микроорганизмы для защиты от резких скачков солености воды, ее температуры и давления. Теперь же выяснилось, что водоросли также способны его производить.

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