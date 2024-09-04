Впервые исследователи связали количество серебра, захороненного в морских отложениях, с антропогенным изменением климата.

Глобальное потепление хоронит огромные объемы серебра под Южно-Китайским морем - и то же самое может происходить по всему мировому океану, говорят ученые.

Количество серебра, захороненного в морских отложениях у побережья Вьетнама, резко возросло с 1850 года, показывает новое исследование. Это совпадает с началом промышленной революции, когда люди начали выбрасывать парниковые газы в атмосферу в больших масштабах.

Это первый раз, когда исследование выявило возможную связь между циклами серебра в океане и глобальным потеплением, сообщил Live Science ведущий автор исследования Лицян Сюй, доцент кафедры наук о Земле в Технологическом университете Хэфэй в Китае. Открытие указывает на то, что глобальное потепление может иметь неизвестные последствия и для других микроэлементов, сказал Сюй. Микроэлементы - это такие элементы, как кобальт, цинк и железо, которые присутствуют в крошечных количествах в окружающей среде, но могут служить важными микроэлементами для жизни.

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Как и другие элементы, серебро берет свое начало на суше и попадает в океаны в основном через выветривание, когда дождевая вода вымывает элементы из горных пород и переносит их в реки.

Определенные регионы океана обогащены серебром из-за обильного речного стока, атмосферной пыли, выбросов человека и гидротермальных источников. Серебро в своей ионной форме (Ag+) токсично для морских существ, сказал Сюй, но очень мало известно о том, как оно взаимодействует с более широкими океаническими экосистемами.

Чтобы узнать больше о том, как серебро ведет себя в морской среде, Сюй и его коллеги проанализировали керн осадка из зоны апвеллинга во Вьетнаме в восточной части Южно-Китайского моря. Зоны апвеллинга - это прибрежные регионы, где холодная вода поднимается со дна моря, поднимая питательные вещества из глубины, которые поддерживают богатые поверхностные экосистемы.

Согласно исследованию, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, керн был разделен на две зоны. Концентрация серебра снизилась от основания керна, датируемого примерно 1200 г. до н. э., до примерно 7 сантиметров от вершины. Но верхний конец керна показал совершенно иную тенденцию.

"Захоронение [серебра] за последние 3200 лет показывает резкое увеличение около 1850 года", - написали исследователи в исследовании. Время "согласуется с данными об атмосферном CO2", - добавили они, предполагая, что изменение климата ускоряет захоронение серебра в некоторых морских отложениях.

Согласно исследованию, концентрация серебра в областях апвеллинга, как правило, высока, особенно в областях, где люди добавляют больше серебра в смесь через промышленность и загрязнение. К таким областям относятся прибрежные районы Массачусетса и залива Сан-Франциско, которые исследователи ранее окрестили "серебряным эстуарием".

Уровни серебра у побережья Вьетнама были естественно высокими и похожи на уровни, ранее зарегистрированные в областях апвеллинга у берегов Канады, Мексики, Перу и Чили, сказал Сюй. "Однако эти исследования не связывают высокие концентрации с глобальным потеплением", - сказал он.

Глобальное потепление повышает температуру воды и прибрежные ветры, что в совокупности увеличивает интенсивность апвеллинга. Это приводит к тому, что на поверхность поднимается больше питательных веществ, увеличивая обилие водорослей, которые питают всю пищевую цепочку. Высокий уровень растворенного серебра в этих регионах может означать, что организмы поглощают больше серебра, чем в других местах. Когда они в конечном итоге умирают и тонут, это серебро падает на морское дно.

"Серебро попадает в отложения вместе с органическими веществами", - сказал Сюй. "Многие апвеллинги усиливаются в результате глобального потепления, и мы считаем, что содержание серебра в отложениях всех этих областей увеличивается".

Авторы обзора микроэлементов в океане за 2021 год согласились, что мертвые организмы могут переносить серебро на морское дно, хотя, по их словам, здесь могут играть роль и несколько других факторов. Например, низкий уровень кислорода может усиливать захват серебра в отложениях посредством химических реакций, сообщили четыре автора.

"Существуют веские доказательства того, что области с низким содержанием кислорода в океане расширяются", - заявили они. "Если захват серебра увеличивается в этих областях с низким содержанием кислорода, это действительно может происходить в более широких масштабах".

Если это происходит в глобальном масштабе, это может быть проблемой, поскольку серебро может потенциально вырваться и отравить экосистемы океана, сказал Сюй.

"Высокие уровни серебра в отложениях имеют потенциал попадания в морскую воду", - сказал он.

Если серебро не вырвется обратно в воду, оно в конечном итоге найдет свой путь на сушу, заявили авторы обзора.

"Ничто на самом деле не теряется, только перемещается", - заявили они.

Новости о редких элементах в природе

По данным горнодобывающей компании Rare Earths, в сердце древнего вулкана в Норвегии находится крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов.

Компания опубликовала отчет о месторождении, в котором выяснилось, что в нем имеется около 8,8 мегатонн оксидов редкоземельных элементов. Ожидается, что около 1,5 мегатонн из них составят редкоземельные магниты, которые используются в ветряных турбинах и электромобилях.

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