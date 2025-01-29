В частности, ученые обеспокоены сотрудничеством в разработке ядерных программ таких стран, как Северная Корея, Россия и Китай.

Многие высказывания относительно применения ядерного оружия очень тревожны. Растет ощущение, что какая-то из стран может решиться на такой шаг, и это ужасает. Такое заявление сделал председатель совета по науке и безопасности группы ученых-атомщиков Дэниел Хольц после того, как так называемые часы Судного дня перевели еще на секунду ближе к полуночи, передает The Times.

Напомним, на фоне последних угроз стрелку часов установили на 89 секунд до полуночи, что символизирует еще большую гипотетическую близость глобальной катастрофы.

"В качестве причин последних изменений были названы такие угрозы, как изменение климата, распространение ядерного оружия, нестабильность на Ближнем Востоке, пандемии и включение искусственного интеллекта в военные операции", - говорится в публикации.

Видео дня

Ученые обеспокоены сотрудничеством в разработке ядерных программ таких стран, как Северная Корея, Россия и Китай.

"Часы Судного дня стоят ближе к катастрофе, чем когда-либо в своей истории… Часы говорят об экзистенциальных угрозах, с которыми мы сталкиваемся, и о необходимости единства и смелого руководства, чтобы повернуть стрелки вспять. Это мрачная картина. Но она еще не необратима", - заявил бывший президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос.

Как отметила эксперт по общественному здравоохранению в совете Bulletin of the Atomic Scientists Сьюзет МакКинни, достижения в области искусственного интеллекта увеличивают риски того, что мошенники могут применить биологическое оружие:

"Поскольку государства по всему миру и даже наше собственное правительство занимаются практиками, которые наверняка поощряют мошенническое поведение и/или парализуют нашу способность сдерживать распространение инфекционных заболеваний, новых или иных, мы не можем прятать голову в песок".

По мнению ученых, искусственный интеллект рискует ухудшить ситуацию с дезинформацией.

"Все эти опасности значительно усугубляются мощным множителем угроз - распространением дезинформации и теорий заговора, которые разрушают экосистему коммуникаций и все больше стирают грань между правдой и ложью", - добавил Хольц.

Ученые уверены, что "время можно повернуть вспять", если лидеры и страны будут работать вместе над устранением экзистенциальных рисков для человечества.

Напомним, ранее УНИАН писал, что 28 января часы Судного дня снова перевели. Ученые установили стрелку на 89 секунд до полуночи. Этот показатель - самый близкий к полуночи за всю 78-летнюю историю часов Судного дня.

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