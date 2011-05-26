По материалам СБУ осуждены двое хакеров

Голосеевским районным судом Киева вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному следователями УСБУ в Житомирской области в отношении двух жителей столицы, которые путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированного Интернет-пункта обмена электронных учетных денежных единиц похитили электронные деньги, эквивалентные 60 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

По их данным, "криминальный тандем" организовали неработающие жители Киева - на то время 20-ти и 19-ти лет. Один из злоумышленников вмешался в программное обеспечение автоматизированного Интернет-пункта обмена электронных учетных денежных единиц, владельцем которого является житель Санкт-Петербурга, и перевел все имеющиеся на балансе электронные средства на карточный счет, предварительно открытый его сообщником в одном из коммерческих банков столицы с использованием чужих паспорта и справки о присвоении идентификационного кода.

Несмотря на то, что злоумышленники «зачистили» учетную систему программного обеспечения пункта обмена от следов своего вмешательства и запутали маршруты поступления средств, проведя с ними ряд финансовых операций, специалисты из СБУ собрали неопровержимые доказательства их вины.

Суд признал обоих злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч.ч.2 и 3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст. 361 (Незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание организатору противоправной сделки - 6 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, а его сообщнику - 6,5 лет с конфискацией имущества, являющегося собственностью осужденного, и программных и технических средств, с помощью которых было совершено несанкционированное вмешательство.

Также суд обязал подсудимых компенсировать владельцу Интернет-пункта обмена электронных учетных денежных единиц нанесенные ему убытки в размере около 360 тыс. грн.