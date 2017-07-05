"Беспрецедентный факт взлома": в M.E.Doc признали причастность к распространению вируса Petya

Компания-разработчик M.E.Doc признала, что вредоносный код, который повлек за собой проблемы в работе многих компьютеров в Украине и мире, распространился вместе с одним из очередных обновлений бухгалтерской программы. Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице.

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"Впервые за историю существования ПО "M.E.Doc" произошел беспрецедентный факт взлома, в результате которого продукт через пакет обновления был внесен вредоносный программный код", - сообщили в компании.

По словам ведущих международных экспертов и правоохранителей, вмешательство было осуществлено высокопрофессиональными специалистами.

"Комплексный анализ обстоятельств заражения позволяет предположить, что лица, которые организовали нападения с использованием WannaCry, могут быть причастны и к этой вирусной атаке, поскольку способы распространения и общее действие подобны вирусу-шифровальщику (ransomware) Diskcoder.C (ExPetr, PetrWrap, Petya, NotPetya)", - сказано в сообщении.

В компании утверждают, что создали обновление, которое гарантированно исключает угрозы для пользователей, однако в ходе проведения следственных действий серверы компании временно изъяли.

"Таким образом, сейчас мы лишены возможности выпустить обновление с повышенной степенью безопасности", - заявили в M.E.Doc.

Как сообщал УНИАН, американская корпорация Microsoft (США) обнаружила доказательства распространения вируса Petya.A через программу для отчетности и документооборота "M.E.Doc". В компании-разработчике это отрицали.

27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и другие крупные предприятия подверглись массированной хакерской атаки, которая распространяет вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус распространяется также в России, Англии, Индии и других странах Европы и Азии.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы зараженных компьютеров не получают.

Глава Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.