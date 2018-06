Новая версия Android для смартфонов выйдет в августе

Гаджеты Pixel от Google первыми получат обновление прошивки до Android O. Это случится, вероятно, уже в первые недели августа.

Об этом сообщил создатель профильного ресурса Android Police Дэвид Раддок, пишет Techradar.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The official OTA to Android O for Pixel will likely drop in the first week or two of August. A bit earlier than Nexuses / Nougat last year.</p>— David Ruddock (@RDR0b11) <a href="https://twitter.com/RDR0b11/status/872150867784478720">6 июня 2017 г.</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Вероятнее всего, Google Pixel и Pixel XL получат обновление до новой версии ОС одновременно.

Читайте такжеНазвана предполагаемая дата релиза iPhone 8

Некоторые производители устройств уже успели объявить, каким из их смартфонов и планшетов также стоит ждать обновление. Среди них OnePlus 3 и OnePlus 3Т, а также Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.

Версия Android O должна принести ряд новых функций, в числе которых режим картинка-в-картинке, адаптированные иконки и новая система управления уведомлениями.

Напомним, ранее Samsung официально представил смартфон Galaxy S8.