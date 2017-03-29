Samsung официально представил смартфон Galaxy S8 (фото, видео)

Южнокорейская компания Samsung презентовала новый смартфон Galaxy S8 и увеличенный Galaxy S8+.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Гаджеты имеют изогнутый экран, а также сканер радужной оболочки глаза. Смартфоны представлены в пяти цветах: черном, сером, серебряном, голубом и бежево-золотом. Galaxy S8 оборудован двумя камерами – фронтальной 8 Mп и основной 12 Mп.

В новом S8 также установлен виртуальный помощник Bixby. Смартфон оборудован встроенной памятью в 64 гигабайта и оперативной в 4 гигабайта.

Предыдущий флагманский смартфон - Galaxy Note 7 - принес компании убытки в $5 млрд. При подзарядке гаджета могло произойти возгорание, из-за чего Samsung пришлось отозвать устройства.