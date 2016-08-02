Ученые описали условия возникновения подводных землетрясений

Исследование авторов опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает Лента.ру.

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Большинство зон субдукции (линейно протяженные зоны, вдоль которых происходит погружение одних блоков земной коры под другие - УНИАН) покрыто карбонатными и глинистыми отложениями.

Используя материалы пород, полученные в ходе исследования субдукционной зоны в Коста-Рике ученые в лабораторном эксперименте воспроизвели условия, предшествующие наступлению землетрясения.

Наиболее интересный результат у геофизиков получился, когда зона субдукции покрыта главным образом карбонатными отложениями. В этом случае величина коэффициента трения, отвечающая началу взаимного движения плит, резко уменьшается с 0,84 при комнатной температуре и давлении жидкости 20 мегапаскалей до 0,27 при температуре 140 градусов Цельсия и давлении 120 мегапаскалей.

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В случае, когда зона субдукции покрыта глинистыми отложениями, коэффициент трения в зависимости от температуры и давления в интервале 0,44-0,56 меняется линейным образом.

Исследование ученых позволяет спрогнозировать наступление и динамику подводных землетрясений, происходящих в районах субдукции, а также проясняет роль карбонатов в этом явлении.