Международный экипаж астронавтов в космос вывела ракета с украинской системой управления

13:12, 08 июля 2016
Наука и IT
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Ракета-носитель "Союз" с системами управления украинского производства успешно вывела в космос международный экипаж астронавтов.

REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) со ссылкой на главу агентства Любомира Сабадоша.

"Уже почти сутки находится в космосе международный экипаж астронавтов, доставленный ракетой-носителем с системами управления украинского производства. Ожидается, что на МКС (Международную космическую станцию - УНИАН) экипаж прибудет 9 июля", - сказал Сабадош.

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Он также добавил, что системы управления для ракет-носителей типа "Союз ", единственного на сегодня транспортного средства для доставки экипажей на МКС, производятся на харьковском предприятии "Объединение Коммунар".

Справка УНИАН. 7 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС". Международный экипаж в составе космонавтов из Японии, США и России будет доставлен на Международную космическую станцию, где проведет ряд экспериментов и исследований.

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