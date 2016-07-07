Космический корабль "Союз МС" с новым экипажем МКС успешно вышел на орбиту

Старт ракетоносителя состоялся в 4:36 по киевскому времени.

Приблизительно через 9 минут после старта космический корабль отделился от ракеты-носителя, вышел на орбиту и взял курс на МКС.

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Как ожидается, космический корабль "Союз МС" пристыкуется к российскому сегменту МКС 9 июля в 7:12 по киевскому времени.

Корабль должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) новый экипаж очередной экспедиции.

В состав экспедиции входят россиянин Анатолий Иванишин, американка Кэтлин Рубенс и японец Такуя Ониси. Стоит отметить, что для Рубенс и Ониси это является первым космическим полетом, а Иванишин полетел в космос уже во второй раз - впервые он побывал на орбите в 2011-2012 годах и провел там 165 суток.

Как сообщал УНИАН, комиссия утвердила состав экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который полетит на орбиту на 7 июля с космодрома Байконур.