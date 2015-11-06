Ученые выяснили, кто завидует больше всего

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Basic and Applied Social Psychology, передает Lenta.ru. Кроме того, ученые выяснили, что зависть не зависит от пола - мужчины и женщины одинаково ревностно относятся к чужим успехам.

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К подобным выводам они пришли в ходе исследования, участие в котором приняли 900 человек в возрасте от 18 до 80 лет. У респондентов спрашивали, завидовали ли они когда-нибудь кому-нибудь и продолжают ли это делать. Еще у 800 человек из соответствующей возрастной категории выясняли, являлись или являются ли они объектами зависти.

Около 80% людей в возрасте до 30 лет заявили, что в течение года кому-то завидовали. При этом люди в возрасте 50 лет и выше заявляли об этом лишь в 59% случаев. Кроме того, ученые выяснили, что кому-то в течение прошедшего года завидовали 79,4% женщин и 74,1% мужчин.

Таким образом, исследователи подтвердили, что зависть скорее обусловлена возрастными показателями, нежели гендерными.