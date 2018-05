В IKEA разработали укрытия для лагерей беженцев с солнечной батареей и розетками

Благотворительный фонд IKEA Foundation, входящий в состав нидерландской компании IKEA, представил жилища, разработанные специально для лагерей беженцев. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Mashable. Площадь такого сооружения составляет около 17,5 квадратных метров. Отмечается, что на сборку такого жилища требуется не более четырех часов.

Разработка, получившая название Better Shelter («Лучшее укрытие») представляет собой металлический вагончик, внутри которого созданы комфортные условия для проживания пяти человек. Каждый модуль оснащен солнечной батареей, освещением и розетками. Стены сооружения утеплены специальной пластиковой пеной.

Сообщается, что первый заказ на десять тысяч подобных сооружений уже сделало Агентство ООН по делам беженцев, которое выступило соавтором проекта. Планируется, что первые жилища поступят в лагеря беженцев этим летом.

Читайте такжеIKEA прекратила продажи кухонной мебели и бытовой техники в России

Стоимость одного Better Shelter составляет 1150 долларов, что в два раза дороже стоимости палаток, в которых сейчас живет большинство людей в лагерях для беженцев. «Несмотря на то что цена нашего модуля сейчас в два раза выше цены палатки, учитывая долговечность Better Shelter, оснащение лагерей нашими жилищами должно стать более экономически эффективным», — заявил глава департамента бизнеса Better Shelter Йохан Карлссон (Johan Karlsson). Он отметил, что в ближайшие два года компания надеется снизить стоимость сооружения.