При авиаударе по лагерю беженцев в Йемене погибли 40 человек (видео)
08:48, 31 марта 2015Мир
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Авиаудар по лагерю беженцев на Севере Йемена унес жизни по меньшей мере 40 человек.
Предполагается, что целью удара должен был стать военный объект, который находится неподалеку, сообщает ZN по информации агентства Reuters.
Государственное информационное агентство Йемена Saba сообщило, что среди погибших - женщины и дети. Международная организация по миграции также сообщила, что в результате авиаудара ранены 200 человек.
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30 марта Военно-воздушные силы Саудовской Аравии вместе со своими союзниками продолжили наносить авиационные удары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.
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