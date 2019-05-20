Смартфоны Huawei останутся без Android и сервисов Google - Reuters

Ранее выпущенные смартфоны китайского производителя перестанут получать обновления операционной системы Android.

Компания Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее выпущенные смартфоны китайского производителя перестанут получать обновления операционной системы Android.

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Следующие поколения смартфонов Huawei не будут иметь доступ к сервисам Google, в частности, таких популярных приложений, как Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты.

При этом, у Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом, которая открыта для бесплатного пользования любому, кто захочет. Но на техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет.

В самой компании Huawei опасаясь подобных шагов ранее разработали собственную операционную систему.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ о чрезвычайном положении и запретил американским компаниям использовать зарубежное телекоммуникационное оборудование, представляющее риск для национальной безопасности.

Названия компаний или стран, потенциально представляющих угрозу национальной безопасности, в тексте указа не упоминаются. Однако представители администрации ранее говорили об угрозе со стороны китайской телекоммуникационной компании Huawei. В Вашингтоне предполагают, что оборудование производства Huawei может использоваться органами госбезопасности КНР в их интересах. В китайской компании эти предположения отрицают.

Министерство торговли США внесло телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.