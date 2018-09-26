Эксперт предупредил об уязвимости в обновлении Google Chrome, которая угрожает конфиденциальности пользователей

В новой версии браузера разработчики добавили функцию, которая авторизует пользователей без их ведома.

Исследователь безопасности и криптографии Мэтью Грин опубликовал в своем блоге пост, который рассказывает о потенциально опасной новой функции в интернет-браузере Google Chrome.

Грин рассказал, что в новой версии браузера разработчики добавили функцию, которая авторизует пользователей без их ведома. Он отметил, что данное нововведение не было анонсировано компанией.

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По словам Грина, если пользователи Chrome заходят на любой из сервисов Google, к примеру, YouTube или Gmail, то они автоматически будут авторизованы в браузере. Такая функция позволяет синхронизировать данные пользователей между Chrome и другими сервисами компании и передавать на серверы Google историю поведения юзеров. Эксперт подчеркнул, что нововведения угрожают конфиденциальности пользователей браузера.

Ранее сообщалось, что Google позволяет сторонним приложениям собирать данные из писем пользователей.