Интернет-мемы в безопасности: Европарламент отклонил неоднозначную директиву об авторском праве

Документ отправят на полный пересмотр, в ходе которого активисты получат шанс добиться отмены самых спорных его пунктов.

Европарламент отклонил спорную директиву об авторском праве, которая предусматривала введение новых правил распространения контента в интернете. Противники предложенных поправок утверждают, что они могут привести к «запрету мемов».

Читайте такжеВикипедия прекратила работу на нескольких языках в знак протеста против "новых барьеров" в интернете

Как сообщает Independent, документ отправят на полный пересмотр, в ходе которого активисты получат шанс добиться изъятия из него спорных статей 11 и 13.

Против дальнейшего процесса по директиве в ее нынешнем виде проголосовали 318 евродепутатов, в то время как «за» – лишь 278. 31 парламентарий воздержался.

Отмечается, что сегодняшнее голосование лишь отсрочило окончательное решение по обновлению авторского права. Евродепутаты вернутся к данному вопросу на следующей сессии в сентябре.

Напомним, наибольшую критику в новом наборе законов вызвали статьи 11 и 13, посвященные распространению контента в интернете.

Статья 13 была подвергнута критике со стороны активистов, которые утверждают, что она может заставить интернет-компании «запретить мемы», поскольку, согласно новым правилам, все веб-сайты обязаны будут удалять защищенные авторским правом материалы, что фактически может означать запрет мемов с изображениями из известных фильмов или телешоу.

Статьей 11 вводится налог, требующий от интернет-компаний разрешения издателей использовать фрагмент своей работы. Например, на таких сайтах, как Google и Twitter небольшая часть статьи обычно отображается до того, как кто-то щелкнет по ней полностью, но в соответствии с новым правилом эти компании будут получать разрешение и, возможно, даже платить за использование этого механизма.

В письме, подписанном 169 экспертами, утверждается, что новое правило «скорее всего, будет препятствовать свободному распространению информации, имеющей жизненно важное значение для демократии».

Против поправок выступили основатель Википедии Джимми Уэйлс, «отец интернета» Тим Бернерс-Ли, а также множество экспертов и активистов.

Хотя новые правила были одобрены комиссией ЕС, они не будут вступать в силу до тех пор, пока их не примет Европейский парламент.