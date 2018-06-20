Интернет не будет прежним: Евросоюз может запретить мемы

Новые правила ЕС могут уничтожить Интернет, каким мы его знаем – всеми любимые мемы оказались под угрозой.

Комитет ЕС одобрил два новых правила в отношении авторских прав, которые, как утверждают противники поправок, «могут уничтожить Интернет, каким мы его знаем».

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Как сообщает издание The Independent, два противоречивых новых правила, известные как статья 11 и статья 13, представляют собой изменения в законодательство, регулирующее работу Интернета.

Статья 13 была подвергнута критике со стороны активистов, которые утверждают, что она может заставить интернет-компании «запретить мемы», поскольку, согласно новым правилам, все веб-сайты обязаны будут удалять защищенные авторским правом материалы, что фактически может означать запрет мемов с изображениями из известных фильмов или телешоу.

Статьей 11 вводится налог, требующий от интернет-компаний разрешения издателей использовать фрагмент своей работы. Например, на таких сайтах, как Google и Twitter небольшая часть статьи обычно отображается до того, как кто-то щелкнет по ней полностью, но в соответствии с новым правилом эти компании будут получать разрешение и, возможно, даже платить за использование этого механизма.

В письме, подписанном 169 экспертами, утверждается, что новое правило «скорее всего, будет препятствовать свободному распространению информации, имеющей жизненно важное значение для демократии».

Хотя новые правила были одобрены комиссией ЕС, они не будут вступать в силу до тех пор, пока их не примет Европейский парламент. Активисты призывают депутатов отменить эти правила.