Apple может отказаться от цифр в названиях своих смартфонов

По аналогии с iPad компания может отказаться от указания в названии поколения устройства.

Apple может поменять стратегию нейминга для своих будущих моделей смартфонов, отказавшись от цифр в названии.

По мнению аналитиков из Guggenheim Securities, компания не просто так пропустила девятое поколение в нумерации своих смартфонов, выпустив вслед за iPhone 8 модель iPhone X (десять), сообщает CNET. Вероятнее всего компания оставит бренд iPhone X для премиальной линейки смартфонов, при этом более дешевые устройства будут называться просто iPhone.

Читайте такжеApple зарегистрировала кодовые имена 11 новых моделей iPhoneПодобную тактику компания уже использовала в нейминге новых моделей iPad. Премиальная линейка планшетов имеет название iPad Pro, более доступные модели называются просто iPad. Отличить новые модели друг от друга можно по году выпуску, указанному в скобочках после названия либо же диагонали устойства, как в случае с iPad Pro 9,7", 10,5" или 12,9".

Как сообщал УНИАН, согласно слухам в этом году Apple планирует выпустить три новые модели iPhone. Один из них будет тако же форм-фактора как и iPhone X, второй будет увеличеной его версией и ещё один будет иметь только некоторые характеристики от флагмана, имея при этом более низкую стоимость.

Аналитики предпологают, что обновленный iPhone X будет иметь название iPhone X2, New iPhone X или iPhone X (2018), увеличеная версия будет называться iPhone X Plus, а бюджетная версия смартфона - New iPhone, iPhone 6,1" либо же iPhone (2018) без указания поколения устройства.