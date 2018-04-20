Компания Apple планирует выпустить бюджетную линейку смартфонов

Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone, который будет доступен сразу в двух вариантах: с одной и двумя SIM-картами.

Корпорация Apple планирует обновить линейку бюджетных iPhone. Несколько новых смартфонов планируют представить уже этим летом на конференции для разработчиков WWDC.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

По информации аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо, Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone, который будет доступен сразу в двух вариантах: с одной и двумя SIM-картами.

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Он отметил, что за вторую версию придется отдать примерно от 650 до 750 долларов, а за обычную — от 550 до 650 долларов.

Аналитик пояснил, что версия с двумя SIM-картами рассчитана для китайского рынка, а с одной нацелена на нишу бюджетных устройств.