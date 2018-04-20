Компания Apple планирует выпустить бюджетную линейку смартфонов

11:16, 20 апреля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

По информации аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо, Apple выпустит бюджетный 6,1-дюймовый iPhone, который будет доступен сразу в двух вариантах: с одной и двумя SIM-картами.

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Он отметил, что за вторую версию придется отдать примерно от 650 до 750 долларов, а за обычную — от 550 до 650 долларов.

Аналитик пояснил, что версия с двумя SIM-картами рассчитана для китайского рынка, а с одной нацелена на нишу бюджетных устройств.

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Теги: #iPhone#компания Apple