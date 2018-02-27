Applе планирует в этом году выпустить сразу три новых iPhone, в том числе самый большой - СМИ

По данным Bloomberg, Apple собирается выпустить самый большой смартфон из тех, что были выпущены до сегодняшнего дня, а также бюджетную версию iPhone X.

Компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но обновленный, и третий - с некоторыми из ключевых функций флагманского телефона, но менее дорогой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с планами компании, передает РБК. Собеседники агентства поясняют, что Apple таким образом планирует угодить своим потребителем, которые ждут от iPhone многозадачности, а также тем из них, кто ищет более доступную версию iPhone X.

Читайте такжеSamsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ (фото)В частности, по данным Bloomberg, большой смартфон, который получил кодовое название D33, может иметь разрешение экрана 1242 x 2688, а также технологию OLED. Кроме этого, данная модель будет иметь сканер Face ID для разблокировки экрана и проведения платежей.

Ожидается, что в большом iPhone и обновленном iPhone X будет использован новый процессор А12. Края этих смартфонов по-прежнему будут выполнены из нержавеющей стали. Предполагается, что обе эти модели будут представлены в золотом цвете. Apple, которая в iPhone X отказалась от этого цвета, рассчитывает привлечь больше покупателей на азиатском рынке, где золотой цвет у смартфонов пjльзуется особой популярностью, отмечает Bloomberg.

Кроме того, для некоторых рынков рассматривается возможность выбора смартфонов с одной или двумя SIM-картами.

Как сообщал УНИАН, недавно Apple запатентовала стилус с возможностью рисовать трехмерные объекты прямо в воздухе.