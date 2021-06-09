Хозяин отказался покидать дом и открыл огонь.

Житель российского Сочи открыл стрельбу по двум государственным приставам, приехавшим выполнить решение суда и выселить жильцов из построек, признанных самостроем - их должны были снести.

Из-за огнестрельных ранений госслужащие скончались на месте, пишет РБК со ссылкой на Следственный комитет РФ. Еще одному пострадавшему мужчине, также попавшему под огонь, оказали медицинскую помощь.

По данным следствия, днем 9 июня в Адлерском районе двое судебных приставов-исполнителей прибыли на улицу Просвещения для выполнения решения суда о сносе незаконных строений.

60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию, после чего не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов, а также в мужчину, привлеченного к сносу.

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По информации "Интерфакса", приставы прибыли в дом к Вартану Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя. Однако мужчина отказался пустить их внутрь, равно как и покинуть дом.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что в 2019 году было подано исковое заявление о признании строения капитального строительства, расположенного на земельном участке в Адлерском районе на улице Просвещения, участок 81/2, самовольными постройками.

"Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне. 17 октября 2020 года решением Адлерского районного суда исковое заявление администрации Сочи удовлетворено. Определением Краснодарского краевого суда решение Адлерского районного суда оставлено без изменений", - рассказали в пресс-службе.

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Автор: Катерина Комолова