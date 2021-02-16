В российском Новосибирске студент зарезал своего одногруппника из-за девушки.
Об этом сообщает интернет-журнал «Сиб.фм».
Инцидент произошел во вторник, 16 февраля, у корпуса Новосибирского государственного технического университета. Студент Денис Миллер ножом зарезал 26-летнего одногруппника, после чего его задержали сотрудники Росгвардии.
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Как уточняет издание Baza в своем Telegram-канале, после убийства в соцсети парня появился пост: «Если пост оказался у меня на стене - значит, я таки зарезал своего одногруппника-крысу», - написал студент.
Он объяснил, что одногруппник увел его девушку, но это было лишь «второстепенной причиной» расправы.
«Меня невероятно взбесила... его позиция в духе «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь». Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь"», - уверял автор поста.
По словам самой девушки, молодые люди вместе учились на первом курсе магистратуры факультета психологии НГТУ. Нападавший не смог простить, что девушка ушла к его одногруппнику. Во время перерыва между парами студенты в очередной раз поругались. Девушка уверяет, что ее бывший молодой человек стал угрожать сокурснику, после чего ножом ударил его в спину.
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