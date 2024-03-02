По словам расследователя, Путин приказал завершить то, что не получилось четыре года назад.

Российского оппозиционера Алексея Навального, вероятнее всего, снова отравили. Это и стало причиной внезапной смерти.

Такую версию озвучил расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Михаилу Зыгарю. Именно этот журналист расследовал первое отравление Навального ядом "Новичок". По его убеждению, сценарий мог повториться.

"Я считаю, что это точно условный "Новичок". Потому что то, что они "Новичком" пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и возможно попытались закончить - тем же способом. Потому что иначе остается очередное незаконченное убийство "Новичком", в который они вложили столько лет и столько денег, что оставить это дело незаконченным нельзя", - сказал Грозева.

Расследователь отметил, что это предположение не результат расследования, а его аналитический вывод. Он также добавил, что убийства политзаключенных и оппозиционеров могут продолжиться.

"Мой источник после смерти Алексея намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что он больше не имеет красных линий, и таким образом заставить договариваться об Украине на своих условиях", - сказал расследователь.

Алексей Навальный - что известно

16 февраля российские власти сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Заполярье. Внятной причины смерти Кремль так и не назвал, утверждая, что Навальный умер по естественным причинам.

Долгое время руководство колонии отказывалось выдавать тело Навального его матери, шантажируя ее и требуя согласиться на тайные похороны. В конце концов тело все же отдали родным.

1 марта Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи, если не десятки тысяч неравнодушных россиян. Они скандировали "Нет войне" и "Путин - убийца".

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