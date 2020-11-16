Есть предположение, что умершую закапывали, пока она еще была жива.

В Санкт-Петербурге на территории Юнтоловского заказника нашли тело женщины, по шею закопанное в землю.

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«Мужчина в лесу наткнулся на человеческую голову и подумал, что это очередная расчлененка. Но все оказалось даже страшнее – тело закопали в землю по шею», – говорится в сообщении.

Отмечается, что труп женщины нашли в сидячем положении. Явных признаков насильственной смерти не обнаружили. Есть предположение, что погибшую закапывали, пока она еще была жива.

Загадочная смерть в России: что еще известно

Есть версия, что это мусульманская могила. У некоторых мусульман есть обычай хоронить умерших сидя и оставлять им ценные вещи (в носках у умершей нашли золотые украшения).

По еще одной версии, именно так казнили жен, убивших своих мужей.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Автор: УНИАН