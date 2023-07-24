Самого старшего из задержанных - 22-летнего Егора Савельева - по словам очевидца, пытали электрошокером.

СМИ опубликовали материал о деле против подростков, которые, по версии следствия, якобы готовили покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и создательницу проекта "Осторожно, Media" Ксению Собчак.

В тексте со ссылкой на свидетелей "Медиазона" пишет о пытках со стороны силовиков по отношению задержанным. Один из очевидцев сообщил изданию, что 18-летнего Михаила Балашова, которого ФСБ называет "создателем неонацистской группировки "Параграф 88"", жестоко избили, выбивая из него признательные показания. После интенсивных допросов, по словам собеседника "Медиазоны", у Балашова отекли кисти рук, он трясся и "не мог связать слов".

Пытки применяли, по словам источника, и к 22-летнему Егору Савельеву - самому старшему из задержанных. "[Били] так, что он орал на все помещение, на весь отдел, на все здание", - добавил собеседник.

Видео дня

Еще один очевидец рассказал "Медиазоне" о том, что во время допроса насилие применяли и по отношению к другим задержанным. "Я так смотрю на него: взгляд пустой, у него все [лицо] набито", - описал свидетель одного из несовершеннолетних, задержанных по делу.

Подготовка якобы покушения на Симоньян и Собчак - детали

Российские силовики 15 июля утверждали, что якобы предотвратили ликвидацию Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. По сведениям вражеской стороны, к "преступлению" причастны спецслужбы Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что эти персонажи Киеву точно не нужны, они "ни на что не влияют".

Вас також можуть зацікавити новини: