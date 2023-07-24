СМИ опубликовали материал о деле против подростков, которые, по версии следствия, якобы готовили покушение на главреда RT Маргариту Симоньян и создательницу проекта "Осторожно, Media" Ксению Собчак.
В тексте со ссылкой на свидетелей "Медиазона" пишет о пытках со стороны силовиков по отношению задержанным. Один из очевидцев сообщил изданию, что 18-летнего Михаила Балашова, которого ФСБ называет "создателем неонацистской группировки "Параграф 88"", жестоко избили, выбивая из него признательные показания. После интенсивных допросов, по словам собеседника "Медиазоны", у Балашова отекли кисти рук, он трясся и "не мог связать слов".
Пытки применяли, по словам источника, и к 22-летнему Егору Савельеву - самому старшему из задержанных. "[Били] так, что он орал на все помещение, на весь отдел, на все здание", - добавил собеседник.
Еще один очевидец рассказал "Медиазоне" о том, что во время допроса насилие применяли и по отношению к другим задержанным. "Я так смотрю на него: взгляд пустой, у него все [лицо] набито", - описал свидетель одного из несовершеннолетних, задержанных по делу.
Подготовка якобы покушения на Симоньян и Собчак - детали
Российские силовики 15 июля утверждали, что якобы предотвратили ликвидацию Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. По сведениям вражеской стороны, к "преступлению" причастны спецслужбы Украины.
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что эти персонажи Киеву точно не нужны, они "ни на что не влияют".