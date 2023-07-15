Одна из "жертв" уже прокомментировала очередную чушь россиян.

Российская ФСБ выдала, что якобы предотвратила убийства топ-пропагандисткой Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Прогнозируемо, в этом якобы замешаны украинские спецслужбы.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", в Москве и Рязанской области якобы задержаны" неонацисты "из группировки" Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъят автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

"Задержанные подтвердили, что готовили покушения на задание СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство", - говорится в сообщении.

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"Сенсацию" уже прокомментировала и сама Симоньян. Пропагандистка поддержала легенду.

"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья", - написала Симоньян.

Что предшествовало

Это уже не первый фейк о "покушениях" на пропагандистов, которые придумывают в РФ. Несколько месяцев назад ФСБ обвинила СБУ в попытке ликвидировать пропагандиста Соловьева.

Работники российской спецслужбы утверждают, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у людей якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов.

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