В Белоусово (Калужская область) коммунальщики после ледяного дождя посыпали дорогу песком с детской площадки.
Об этом сообщает РИА Новости.
В оправдание глава администрации города Дмитрий Лексунин уже заявил, что новый песок обязательно завезут. Однако ждать придется до весны, поскольку, по словам чиновника, зимой дети в песочницах не играют.
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Примечательно, что песок купили сами родители на собственные средства.
Лексунин заверил возмущенных россиян, что талоны на получение нового песка уже есть у управляющей компании.
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