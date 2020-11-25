Примечательно, что песок купили сами родители на собственные средства.

В Белоусово (Калужская область) коммунальщики после ледяного дождя посыпали дорогу песком с детской площадки.

Об этом сообщает РИА Новости.

В оправдание глава администрации города Дмитрий Лексунин уже заявил, что новый песок обязательно завезут. Однако ждать придется до весны, поскольку, по словам чиновника, зимой дети в песочницах не играют.

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Примечательно, что песок купили сами родители на собственные средства.

Лексунин заверил возмущенных россиян, что талоны на получение нового песка уже есть у управляющей компании.

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Автор: УНИАН