Кто "пойдет под нож", зависит от фантазии следователя.

Депутаты Государственной думы Российской Федерации проголосовали за закон, который предусматривает конфискацию имущества за "фейки" о войне.

По данным "Дождя", Госдума РФ приняла закон о конфискации имущества за военные "фейки".

"Закон предусматривает возможность конфисковать имущество у осужденных по статьям о распространении "фейков" и публичных призывах к экстремистской деятельности. Кроме того, закон предусматривает конфискацию денег и имущества, "используемых или предназначенных для финансирования" дезертирства, диверсионной деятельности и разглашения гостайны", - говорится в сообщении.

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В числе подписавших законопроект — депутаты всех фракций Госдумы, кроме "Новых людей".

Как отмечает Sota, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал этот новый закон "законом о негодяях". Его цитируют все связанные с ней росСМИ, включая "Парламентскую газету".

"Володин назвал окончательно принятый закон о конфискации имущества у фигурантов уголовных дел по политическим статьям "законом о негодяях", - сообщает Sota.

В частности, Володин заявил, что абсолютное большинство российских депутатов выступает за необходимость "наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на страну, солдат и офицеров". Спикер Госдумы называет полномасштабную войну против Украины "специальной военной операцией", а "предателей" обвиняет в поддержке и финансировании Киева.

"Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, - лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности", - заявил Володин.

Как следует из сообщения "Медузы", которая проанализировала нововведение, "под статью" могут попасть очень много россиян. В частности, речь обо всех нарушениях, которые в Уголовном кодексе РФ "деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации". Например, имущества могут изъять за "оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов", за участие в деятельности "нежелательной организации", за неисполнение приказа и дезертирство.

Изъять могут деньги и ценности, средства и имущество, "используемые или предназначенные" для финансирования "преступной" деятельности. По мнению юристов, самое опасное обвинение - сотрудничество с "нежелательными" организациями.

"Следствие может посчитать, что все ваши деньги на счету предназначены для финансирования "нежелательной" организации, а, значит, подлежат конфискации в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как отмечают юристы, многое зависит от "фантазии следователя". Например, привлечь могут журналиста, который сотрудничает с независимой правозащитной организацией и пишет о войне против Украины. Аналогично могут отобрать зарплату человека, который на такую организацию работает.

Война в Украине - кто в России против

Против войны, которую РФ развязала против Украины, выступили ряд известных россиян. В их числе – юморист Максим Галкин, с ним солидарна его звездная супруга – певица Алла Пугачева. Галкин признан иноагнетом в РФ, а примадонна сама просила, чтобы ее тоже признали иностранным агентом. Супруги покинули Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Недавно в Бурятии (входит в состав РФ) отменили концерт российской певицы Кристины Орбакайте - дочери Пугачевой. Якобы местные жители считают, что она финансирует ВСУ.

После полномасштабного вторжения из РФ также уехал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, против войны неоднократно высказывались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Борис Гребенщиков и другие.

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