Мало того, что жители страны-агрессора крадут контент, так они еще и пытаются использовать его для своей пропаганды.

Россияне в очередной раз попались на лжи. Студия Rudub, которая занимается "пиратством" и крадет иностранный контент и создает русскую озвучку, добавила фейки в новую серию "Утреннего шоу".

Попытку скрыть правду о полномасштабной войне РФ против Украины и о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года, заметило издание "Медуза". В одной из сцен фотограф рассказывает о том, что оккупанты убивают мирное население, а "пираты" изменили сценарий и обвинили в этом "Азов".

"В пиратской озвучке сериала "Утреннее шоу" студия Rudub исказила слова репортера из Мариуполя. В оригинале он говорит "русские не просто бомбят город, они убивают гражданских на улицах". В русском дубляже в этом обвиняют бойцов "Азова", - указано в Instagram-акаунте "Медузы".

Нелепый дубляж возмутил и насмешил пользователей сети. Многие не могут понять, как низко могут упасть россияне. Комментаторы пишут:

"Не удивительно вообще. Может они и героев заблюрят и заменят Михалковым, Мизулиной и Певцовым?"

"Да, это классика российского дубляжа - затирать и очернять Украину"

"Меня удивляет уровень наплевательства авторов перевода к собственной репутации. Весь мир видит эти тупейшие фальсификации, абсолютно идиотские попытки отбелить россиян, пытаясь вкачать в голову зрителя эту жалкую и смехотворную ложь".

В сериале "Утреннее шоу" рассказали о войне в Украине - что известно

Напомним, в четвертом эпизоде нового сезона сериала "Утреннее шоу" показали события весны 2022 года. В центре сюжета оказался Мариуполь, который обстреливали оккупанты.

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