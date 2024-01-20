Против российской певицы ополчились "активисты".

Концерт Кристины Орбакайте - российской певицы, дочери Примадонны Аллы Пугачевой, который должен был состояться в городе Улан-Удэ (столица Бурятии, республика входит в состав РФ), отменен.

Орбакайте не сможет выступить в физкультурно-спортивном комплексе из-за якобы мнения граждан и бурятских общественных организаций, пишет ТАСС, ссылаясь на сведения Министерства спорта и молодежной политики Бурятии.

"…в марте 2024 года московские организаторы планировали провести в Улан-Удэ концерт… Орбакайте. Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт… не состоится", - отметили в ведомстве.

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Дочь Пугачевой в Бурятии должна была дать концерт 13 марта.

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Напомним, в апреле прошлого года появилась информация, что Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова проверят на финансирование Вооруженных сил Украины.

Позже "активисты" потребовали отменить концерт артистки в Улан-Удэ, обвинив ее в "финансировании ВСУ". Такое заявление сделал глава организации "Боевое братство" в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев. По его словам, буряты поддерживают инициативу не впускать на территорию республики звезд, которые выступают "против страны".

Стоит отметить, что против войны, которую Россия ведет с Украиной, активно выступает муж Аллы Пугачевой - юморист Максим Галкин. Артист уже не раз критиковал российские власти, и его признали иноагнетом в РФ. Примадонна солидарна со своим супругом и даже сама просила, чтобы ее тоже признали иностранным агентом. Пугачева и Галкин решили покинуть росссийскую территорию после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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