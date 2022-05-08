Официальные цели "операции" для населения непонятны и непривлекательны.

Путинские пропагандисты уже не поддерживают официальную версию Москвы о "денацификации", теперь толкуют события как начало "победоносной войны" с США.

Об этом пишет издание "Можем объяснить".

В первом случае авторы обнаруживают "сакральные смыслы", во втором прямиком рубят, что официальное "непонятно народу", и предлагают свои версии. Те и другие z-авторы сходятся в том, что это последняя, решающая битва, цитирует издание слова российского социолога Елены Иваницкой.

В другом случае, на пропагандистском ресурсе РИА, говорится, что "Для нас победа – это крушение гегемонии США и лучше всего — их распад и ядерный контроль".

Теперь РФ выступает "третьим Римом", призванным разрушить "Карфаген", ссылаясь на русского философа-нациста Дугина.

По мысли автора, Третий Рим должен утвердить новый миропорядок любой ценой.

Больше того, российские пропагандисты утверждают, что "от победы Москвы будет лучше и Западу: русский медведь просто перестанет замечать "американскую курицу".

О войне с США и Западом, причём ядерной, уже открыто говорят и ТВ-пропагандисты, в программах Дмитрия Киселёва и у Попова-Скабеевой.

По мнению российского политолога Аббаса Галлямова, официальные цели "операции" для населения непонятны и непривлекательны.

"Расширение" Крыма за счёт Херсонской области и выход к границам Луганской и Донецкой областей граждан РФ не вдохновят так, как Крым-2014. "А ещё надо учитывать недовольство военных, которых Путин втравил в бойню, не сумев должным образом оценить ситуацию в Украине", — добавляет эксперт.

Как писал УНИАН, Кремль больше не будет употреблять термин "денацификация", которым объясняет аудитории Путина неспровоцированное нападение на Украину и убийство гражданских. Россияне его просто не понимают.

Вас также могут заинтересовать новости: