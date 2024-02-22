Он говорит, что столько охраны еще не видел.

Когда бывший президент Украины Виктор Янукович приезжал на интервью с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, то они работали в студии в так называемой железной клетке.

Об этом сказал экс-редактор российского пропагандистского проекта "Sputnik Литва" Марат Касем в интервью проекту "Хроники с Татьяной Поповой", рассказывая о своей работе в России.

"К нам Янукович приходил. Был уникальный случай - там такая сетка железная, я вам клянусь, она была опущена в зону руководства, где он общался с Киселевым. Я столько охраны не видел никогда в своей жизни. Разве только когда Мишустин (руководитель правительства РФ Михаил Мишустин - УНИАН) туда приезжал. И были опущены такие как железные клетки, что в эту зону не возможно было попасть ниоткуда. Можно было только на специальном лифте руководства , с парковки руководства подняться в это место. И также его покинул он", - рассказал он.

Касем также подтвердил, что депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, которую обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами, регулярно приезжала на пропагандисткий российский проект.

Чем известен Марат Касем:

Как ообщал УНИАН, шеф-редактора пропагандистского российского СМИ задержали в Латвии еще в январе 2023 года. Его подозревали в нарушении экономических санкций Европейского союза против России, а таже в шпионаже.

После ареста он находился под стражей в Центральной рижской тюрьме, однако в апреле Касема отпустили под подписку о невыезде. Позже он выплатил 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ.

Недавно Касем заявил, что сдался спецслужбам Латвии и не намерен возвращаться в Россию, поскольку не хочет иметь с ней ничего общего.

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