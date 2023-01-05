Его подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ и шпионаже.

В Латвии задержали шеф-редактора пропагандистского российского СМИ Sputnik Литва Марата Касема.

Издание Sputnik Ближнее зарубежье сообщает, что 5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.

Его подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ и шпионаже. Cуд избрал меру заключения в виде содержания под стражей. Касему грозит до 20 лет лишения свободы, он отправлен в рижскую Центральную тюрьму.

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По данным агентства, Касем является гражданином Латвии, но уже несколько лет живет и работает в Москве. Туда он вернулся 30 декабря по семейным обстоятельствам.

На задержание и арест пропагандиста отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Касем якобы заявлял о преследовании со стороны властей Балтийских стран за профессиональную деятельность.

Борьба с пропагандистами в Латвии

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии оштрафовал телеканал "Дождь" на 10 тысяч евро за карту с Крымом в составе России и слова "наша армия" по отношению к армии РФ.

6 декабря Латвия аннулировала лицензию "Дождю". Также вещание российского телеканала с 8 декабря прекратят Эстония и Литва.

Позже Бывшему ведущему российского телеканала "Дождь" Алексею Коростелеву, который в эфире сказал о помощи мобилизованным россиянам с оснащением, запретили въезд в Латвию.