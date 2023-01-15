Речь о судне Алишера Усманова и его жены Ирины.

Территорию Хорватии беспрепятственно покинула яхта Irina VU, которая принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову и его жене Ирине. Судно входит в перечень арестованных активов государства-агрессора. Из-за этого вокруг яхты возник скандал.

Соответствующие органы Хорватии узнали о том, что Irina VU покинула сухой причал марины Бетина на острове Муртер только на днях. При этом яхта уплыла еще три месяца назад. Об этом сообщили журналисты издания "Балканский обозреватель".

Из открытых источников удалось узнать, что 6 октября 2022 года яхта вышла из Бетины. А уже 9 октября она прибыла в турецкий порт Дидим и там встала на якорь. Это последнее известное местонахождение яхты, которое упоминается в источниках.

Видео дня

На днях в Бетину приплыло почти идентичное с Irina VU судно. По данным источника журналистов, оно должно было имитировать нахождение яхты российского олигарха в Хорватии. Однако официально чиновники называют это совпадением.

По данным СМИ, Irina VU удалось перевезти, так как у хорватской пограничной полиции не было сведений о запрете на перемещение судна. Государственный секретарь Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Ален Госпочич заявил, что яхту опечатали, когда Усманов попал под санкции. Капитан порта запретил доступ к ней, а владельцев предупредили об аресте. Однако Бетина — это марина открытого типа со свободным доступом. Охрана в портах не предусмотрена.

"В порту Бетина все открыто для всех. Мы с вами можем прийти туда, прогуляться по набережной и запрыгнуть на любую яхту, которая там пришвартована. Министерство сообщило порту, что яхта заблокирована, капитан порта выдал указание властям, что доступ к яхте запрещен любым образом, а Министерство не нанимает службы безопасности для круглосуточной охраны чужого имущества, и не планирует это сделать, поскольку такая система является нежизнеспособной", — заявил Госпочич.

Госсекретарь также ответил, почему пропажу обнаружили только через три месяца. По его словам, в обязанности Министерства не входит проверка "замороженного" имущества. Хорватские службы безопасности в партнерстве с международными следователями начали разбираться в скандальном инциденте.

Арестованные яхты российских олигархов

Как сообщал УНИАН, это не первый случай, когда олигарху из РФ удается увезти свое судно из-под ареста. В начале декабря из порта Ольбия в Италии исчезла 22-метровая Aldabra миллиардера Дмитрия Мазепина. Это произошло за несколько часов до того, как появились официальные данные о собственнике яхты.

В январе журналисты узнали, что у олигарха Романа Абрамовича нашли незадекларированные активы. К ним относятся десять суден, которые принадлежат миллиардеру через офшорные компании и трастовые фонды.

Вас также могут заинтересовать новости: