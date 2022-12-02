Агенты АРМА уже осмотрели судно купа Путина.

Арестованную в Хорватии яхту кума Путина и народного депутата запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука продадут. Полученные деньги пойдут Украине.

По данным издания The Guardian, суд Хорватии передал 92,5-метровую яхту Royal Romance Украинскому агентству по розыску и менеджменту активов.

Агенты АРМА прилетели в Хорватию и осмотрели арестованную яхту, принадлежащую членам семьи народного депутата и одного из лидеров запрещенной в Украине политической силы ОПЗЖ.

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"АРМА разыскивала указанный актив в рамках уголовного производства, а затем после наложения ареста получила элитное имущество для сохранения экономической ценности путем продажи его на аукционах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая подобная продажа того, как союзники Украины ввели ограничения на активы российских олигархов после нападения РФ на Украину.

Дело Медведчука - что известно

Виктора Медведчука подозревали в государтсвенной измене. 12 мая 2021 года ему вручили первое по делу о разграблении нацресурсов в оккупированном Крыму, разглашении гостайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре куму Путина предъявили новое подозрение так называемом "угольном деле" - схема поставки угля, добытого на временно оккупированных территориях, и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР"

12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала кума Путина. 21 сентября Виктора Медведчука обменяли на украинских военных, в результате из плена вернули 215 защитников Украины.

1 октября глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Медведчук причастен к полномасштабному вторжению России.

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