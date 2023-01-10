Восемь из десяти обнаруженных судов Абрамовича используются для обслуживания 162-метровой яхты, которую оценивают в $427 миллионов.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину стало известно о том, что российский миллиардер Роман Абрамович владеет не задекларированными ранее активами.

Как сообщает Forbes со ссылкой на материалы Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), обнаруженные активы включают 10 яхт и судов, которыми Абрамович владеет через офшорные компании и трастовые фонды.

Как говорится в материале, эти данные не учитывают шесть яхт Абрамовича, о которых было известно ранее. По имеющейся информации, восемь из десяти обнаруженных судов Абрамовича используются для обслуживания Eclipse, 162-метровой яхты стоимостью $427 миллионов, которую Абрамович построил в 2010 году. Eclipse в настоящее время пришвартована в турецком порту Бодрум вместе с еще тремя яхтами Абрамовича - 140-метровой Solaris за $475 млн, 55-метровой Halo за $38 млн и 67-метровой Garcon за $20 млн.

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Также сообщается, что Абрамович владеет катером Umbra A, стоимость которого в отчете за 2016 год оценивается примерно в $1 млн и 24-метровой яхтой Kewpie стоимостью около $3 млн. Судно зарегистрировано на Бермудских островах и в настоящее время находится на французской заморской территории Сен-Бартелеми, где пришвартовано с начала ноября.

Яхта Kewpie рискует быть замороженной, потому что находится на территории Франции, а Абрамович находится под санкциями Евросоюза. Его 49-метровая яхта Sussurro стоимостью $11 млн уже почти год пришвартована в городе Ла-Сьота на Французской Ривьере. Еще одна яхта, 50-метровая Aquamarine за $30 млн, по-видимому, все еще находится в Нидерландах. Конечным владельцем Aquamarine является компания с Британских Виргинских островов, которую Абрамович передал своему деловому партнеру Дэвиду Давидовичу 24 февраля 2022 года.

Как говорится в материале, Абрамович использует сложную систему офшоров для своих яхт и других активов, включая четыре самолета, шесть вертолетов и роскошные виллы и поместья. Несмотря на изменения в структурах Абрамовича, Forbes по-прежнему оценивает его капитал в $8,7 млрд.

Санкции против Абрамовича:

Правительства Великобритании и ЕС назвали Абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года ввели против него санкции за то, что он извлекает выгоду из близких отношений с Путиным. Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал в суд, чтобы отменить санкции ЕС.

Абрамович, имеющий российское, израильское и португальское гражданство, не внесен в санкционный список США. Сообщается, что Украина якобы попросила Белый дом не вводить против него санкции после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах.

В сентябре 2022 года советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по обмену военнопленными как модератор процесса. По его словам, российский олигарх делал то же, что и на первых турах переговорного политического процесса.

В декабре стало известно, что Канада начала процесс ареста и конфискации активов российского олигарха Романа Абрамовича. Оттава будет добиваться конфискации 26 миллионов долларов у Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу компании.

6 января 2023 года появилась информация о том, что Абрамович переписал на своих детей миллиардные трасты, чтобы избежать санкций.

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