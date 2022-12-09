Это первый в Италии случай, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Арестованная яхта российского олигарха исчезла из порта итальянского острова Сардиния.

Как пишет The Guardian, 22-метровая Aldabra принадлежит Дмитрию Мазепину – миллиардеру, владельцу компании по производству минеральных удобрений и отцу бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина.

Судно стоимостью от 700 тысяч до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и арестовано в марте, когда Мазепин был включен в санкционный список через несколько недель после начала вторжения России в Украину.

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Яхта оставалась там до июня, но исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит Мазепину.

"Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали, чтобы установить, что лодка принадлежит ему, поскольку нам нужно было расследовать цепочку владения. Мы находились в процессе подтверждения (права собственности), когда ее "угнали", - сказал источник в отделе финансовой полиции Сардинии.

Полиция заявила, что Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана для кражи яхты из Италии.

Согласно данным расследования, яхта сделала остановку в маленьком порту Бисерта в Тунисе, но ее текущее местонахождение неизвестно.

Полиция сообщила, что Мазепин, компания, участвовавшая в организации перегона, и капитан, который утверждал, что не знал, что судно принадлежит олигарху, будут оштрафованы на сумму до 500 тысяч евро за незаконный вывод судна из Италии.

Это первый в Италии случай, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС, пишет издание.

Санкции против российских олигархов

ЕС ужесточил санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля. В октябре страны Европы утвердили уже восьмой пакет ограничений.

В связи с санкциями имущество и активы подсанкционных российских олигархов, связанных с Путиным, в нескольких странах уже арестовали. Среди арестованного – виллы и другие объекты недвижимости, самолеты и яхты олигархов.

В Украине призывают передать имущество россиян в качестве репараций России. Но в ЕС по этому поводу пока дляться дискуссии.

В целом, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, с начала года российские олигархи обеднели в общей сложности на $94 млрд.

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