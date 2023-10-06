По данным местных властей, пострадавших нет.

В России снова было громко. В Курской области и в районе Белгорода вечером 5 октября слышали взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что область атаковали дроны. Работала российская ПВО.

"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли", – написал он.

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Тем временем в местных телеграм-каналах публикуют фото поврежденного автомобиля:

Инциденты в России: последние новости

В Курской области СБУ оставила без света несколько важных военных объектов. Как отметил источник УНИАН в спецслужбе, новый блэкаут под Курском состоялся "в рамках подготовки войск оккупантов к осенне-зимнему периоду".

Утром 4 октября на алюминиевом заводе в российском Красноярске вспыхнул пожар. Очевидцы сообщали, что перед тем слышали пожар. Официально на территории завода загорелся трансформатор.

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