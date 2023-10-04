Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ уничтожила в течение месяца.

Украина уничтожила очередной дорогостоящий комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в Белгородской области РФ. Как сообщил УНИАН источник в Службе безопасности Украины, этой ночью дроны спецслужбы атаковали стратегический комплекс "Триумф" возле российского Белгорода.

Один такой комплекс стоит примерно 1,2 млрд долларов.

На выложенных в российских соцсетях видео слышно около 20 взрывов в месте расположения "Триумфа" и его радиолокационной системы. После атаки в соседних населенных пунктах исчез свет.

Видео дня

Наш собеседник напомнил, что это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ уничтожила в течение месяца. Первый был поражен в Крыму 14 сентября.

"После таких"триумфальных хлопков" в СБУ советуют россиянам подумать над новым названием для этого комплекса", - добавил источник.

СБУ уничтожила Российскую ПВО в Евпатории - что известно

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Служба безопасности Украины и военно-морские силы уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" во временно оккупированной Евпатории. Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. Благодаря этому удалось вывести из строя радиолокационные станции. После этого подразделения украинских ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам.

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