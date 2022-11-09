Украинские военные шаг за шагом укрепляют свои позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Херсона и заметил, что "никто ниоткуда просто так не уходит", и враг не делает нам подарков или "жестов доброй воли".

В своем видеообращении президент заявил, что на юге Украины есть продвижение ВСУ. По его словам, украинские военные укрепляют позиции шаг за шагом.

"В информационном пространстве сегодня очень много радостей, и понятно почему. Но эмоции наши должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду то ли на Юге, то ли на Востоке, то ли где-либо еще. Когда будет наш результат, – каждый это увидит. Обязательно", – сказал президент.

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Он заметил, что это может звучать не так, как кто-то сейчас ожидает.

"Может, не так, как в новостях. Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что "когда сражаешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев".

"Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли, и чтобы потери были как можно меньше. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других наших городов. Но это будет результатом именно наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, тех, которые еще планируем", – сказал Зеленский.

В то же время президент отметил, что сейчас на Донетчине "самое большое противостояние". По его словам, там многое решается.

"Любые потери там – это потери и дальше в стране. Поэтому стоим. Стоим крепко, ничего не сдаем", – подчеркнул Зеленский.

Ситуация на Херсонщине: подробности

9 ноября 2022 года командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия оставляет правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Позже советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что не наблюдается признаков того, что Россия добровольно, без боя, покидает город Херсон. По его словам, в городе сохраняется значительная часть российской группировки, а в регион стягиваются дополнительные оккупационные резервы.

Впоследствии он также выразил мнение, что российские оккупанты будут жестко пытаться задержаться в Херсонской области. По его словам, если захватчики не могут удержать Херсон, то они максимально будут разрушать его с левого берега.

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