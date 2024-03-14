На оккупированной украинской территории Россия под видом "выборов" проводит юридически ничтожное мероприятие, отметили в Министерстве иностранных дел Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и принудительное привлечение россиянами миллионов украинцев на оккупированных украинских территориях и депортированных в Россию с целью имитации "выборов" диктатора Владимира Путина на пост президента является незаконным.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины. "Продолжающаяся в Российской Федерации кампания по имитации выборов президента, которую российские власти осуществляют на временно оккупированных частях территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей Украины, а также в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, демонстрирует дальнейшее дерзкое пренебрежение Российской Федерацией нормами и принципами международного права", - отмечается в заявлении.

В частности, в МИД отметили, что несмотря на неоднократное осуждение мировым сообществом проведения Россией под видом "псевдореферендумов" и "выборов" юридически ничтожных мероприятий на временно оккупированных территориях Украины, руководство РФ сознательно игнорирует призывы к прекращению подобных действий и, вопреки многочисленным резолюциям Генеральной ассамблеи ООН и решениям ряда других авторитетных международных организаций в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, не оставляет попыток аннексии временно оккупированных в результате вооруженной агрессии территорий Украины путем распространения на них норм российского законодательства.

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В связи с этим, МИД Украины отмечает, что проведение "выборов" президента РФ на временно оккупированных территориях Украины является незаконным и не будет иметь никаких правовых последствий.

"Принудительное привлечение к участию в так называемых "выборах" миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, или тех, которые под принуждением были перемещены на территорию РФ, является также незаконным. Указанное, в сочетании с отсутствием каких-либо признаков соответствия избирательной кампании в РФ общепризнанным демократическим принципам и стандартам проведения выборов, устранением оппонентов российской власти ставит под сомнение объективность и легитимность любых результатов этих "псевдовыборов", - отмечается в заявлении.

При этом, МИД призывает граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или вынужденно находящихся на территории РФ, не участвовать в "псевдовыборах" президента РФ. "Для собственной безопасности и учитывая склонность российской власти к провокациям, призываем в дни голосования избегать мест массового скопления людей вблизи "избирательных участков", объектов военной инфраструктуры оккупационных войск РФ", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, Украина призывает иностранные государства и международные организации не присылать международных наблюдателей для участия в очередном фарсе, который Кремль выдает за президентские выборы, организованном им, в частности, на суверенной территории Украины, воздержаться от признания их результатов.

"Российская диктатура давно не имеет ничего общего с демократией, в частности, процедурой открытых и конкурентных выборов. Владимира Путина, который находится в розыске Международного уголовного суда по подозрению в совершении тяжких военных преступлений, уже 24 года удерживает у власти не свободное волеизъявление народа, а манипуляции с конституцией Российской Федерации, тотальная пропаганда, уничтожение любых проявлений политической конкуренции и политическое насилие, включая убийства значимых независимых политических фигур", - отмечается в заявлении.

В МИД убеждены, что дальнейшая консервация агрессивного и реваншистского путинского режима представляет беспрецедентный вызов для Европы, Центральной Азии и других регионов мира, на которые может расшириться российский террор и хаос. Игнорирование этого приведет к дальнейшему росту угрозы для международного мира и безопасности.

"Призываем международные медиа и публичных лиц не помогать Кремлю в создании иллюзии избирательного процесса и не называть этот фарс "выборами", используя присущую демократическим государствам терминологию", - подчеркивается в заявлении.

В то же время в Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях россияне сгоняют на "избирательные участки" мигрантов из Центральной Азии.

"Уже с 15 марта на ВОТ стартует избирательный фарс, который игнорирует подавляющее количество местных. Для завышения явки враг разрешил голосовать без паспортов, и теперь поставил план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов", - говорится в сообщении.

В частности, иностранцам обещают дополнительный выходной за поход на участок. В ЦНС отметили, что мигрантов на захваченные земли россияне свозят еще с конца 2022 года, и их численность уже достигает более 100 тыс.

Когда "выборы" в России - дата и важные новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты решили разрешить голосовать на так называемых "выборах" Путина по любому паспорту - Украины, РФ, Германии, Беларуси и тому подобное. Это делается из-за того, что граждан с паспортом РФ даже 50% не существует на временно оккупированной территории Украины. Оккупанты снимают все ограничения, чтобы закрыть свои фальсификации.

Стоит отметить, что так называемые российские "президентские выборы" должны состояться 15-17 марта.

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