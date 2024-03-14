Подоляк считает, что нет смысла в тоталитарных вертикалях говорить о том, что можно как-то влиять на процесс, которого не существует.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк поделился мнением, повлияют ли события в Белгородской и Курской областях на российское общество.

Он в эфире телемарафона рассказал, кого россияне обвиняют в том, что война фактически перешла на их территорию и удастся ли этими боями российским добровольцам сорвать так называемые "выборы" в России.

"В России нет конкурентной политики и нет выборов. Поэтому, повлиять на то, чего не существует, невозможно. То есть, люди могут прийти на избирательные участки, а могут не прийти - это не является избирательным участком. Нет смысла в тоталитарных вертикалях говорить о том, что можно как-то влиять на процесс, которого не существует. Но, есть другое. Безусловно, очень хорошо, что российские граждане взяли оружие и они показывают, что есть только один путь разговора с путинской элитой - это вооруженное восстание", - акцентировал Подоляк.

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По его словам, соответственно, нельзя сорвать тот процесс, которого не существует.

"На мой взгляд, единственное, что можно сделать сегодня, это после 17 марта признать нелегитимными институты, которые будут построены на основании так называемого "волеизъявления". То есть, Путин не является легитимным и эти институты, которые он утвердит - Правительство, другие государственные институты, они должны быть нелегитимными. Соответственно, они не имеют права работать в международных институтах, не имеют право вести дипломатические и любые другие коммуникации на официальных уровнях. Это, мне кажется единственным следствием, которое должно быть независимо от того, что будет происходить в России", - подчеркнул Подоляк.

По его мнению, действия Легиона "Свобода России" и РДК на территории Курской и Белгородской областей РФ сейчас не изменят мнение всего российского общества, ведь россияне до сих пор не осознают, что война переходит на их территорию именно из-за действий Путина.

"Еще раз подчеркну, мне очень симпатично, что делают ребята из РДК. Это не влияет на процессы в Москве или Питере или где-то еще. Россияне сегодня обвиняют во всем страны НАТО, США, Украину, биолаборатории, что угодно. И это будет до момента, пока в России не начнется масштабная трансформация кровавого типа - революция. После этого они осознают и будут обвинять во всем именно Путина. Его окружение, которое будет быстренько исчезать кто-то физически, а кто-то будет просить, чтобы его арестовали и отправили в Гаагу, потому что это будет гарантией выживания. Это последствия всего этого, но к этим последствиям еще нужно определенное время пройти", - пояснил Подоляк.

Он напомнил, что Путин обещал россиянам, что они будут наблюдать за войной только по телевизору, а сегодня они получают это на своей территории. Все постепенно увеличивается и масштабируется, война заходит на территорию России и приводит к последствиям, которых российское общество не ожидало.

"Им обещали три дня, семь дней, четырнадцать дней и Украина будет стоять на коленях. А уже два года прошло. Сегодня они могут не удержать Белгород, я имею в виду с точки зрения принципов безопасности. Соответственно, все что сегодня происходит в Курской и Белгородской областях, Ростовской области и других, это очень хорошо. Все это будет иметь накопительные последствия для россиян. Все это не повлияет непосредственно сегодня на отношение к Путину. Но, кирпичик за кирпичиком, будет формировать те бунтарские настроения, которые мы должны увидеть в РФ, обязательно", - резюмировал Подоляк.

Рейды РДК и Легиона "Свобода России" - детали

Российские добровольцы Легиона "Свобода России", которые уже вторые сутки ведут бои против правительственных войск на территории Курской и Белгородской областей РФ, заявили, что стратегической целью миссии является "Марш на Москву". В то же время, добровольцы признают, что конечной цели сейчас будет сложно достичь, поэтому задача на ближайшие дни, чтобы как минимум в нескольких областях РФ "путинских" выборов точно не было. Как отметил боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский, операция была намеренно приурочена к так называемым "выборам президента" в РФ, которые должны состояться 15-17 марта.

На 14 марта Легион "Свобода России" анонсировал начало второй фазы освободительной операции на территории РФ, во время которой "будут осуществлены решительные действия с воздуха, именно по военным объектам в Курске и в Белгороде". Доброволец Алексей Барановский отметил, что "как не равнодушные граждане России, решили таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам, к режиму Владимира Путина".

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