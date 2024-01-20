В оккупированном Энергодаре уже есть аналог российского "отряда Путина".

С приближением запланированных на России на март месяц псевдовыборов президента пенсионеров на оккупированных территориях будут привлекать за паек к агитации за диктатора России Владимира Путина.

"Пропагандисты из Москвы решили привлечь к своим мероприятиям пенсионеров. По образцу действующих на территории РФ "отрядов Путина", состоящих из пенсионерок, имеющих хорошие навыки коммуникации", - говоится в сообщении Центра национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что первую такую ячейку с названием "совет ветеранов" оккупанты создали во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

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"В первую очередь они будут на камеру рассказывать в местных медиа насколько плохо им жилось при Украине", - сказано в сообщении.

За участие в таких "пропагандистских кружках", пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

В ЦНС отмечают, что таким образом Кремль пытается мобилизовать поколение, которое больше всего ностальгирует по СССР.

"Именно они будут рассказывать, какое "большое будущее" жителям ТОТ будет строить "верховный лидер" из Кремля. Этим они будут пытаться убедить как младшее нейтральное к российской оккупации поколение, так и заверять российского обывателя в правильности действий оккупационных войск", - сказано в сообщении.

В ЦНС отмечают, что оправдание оккупации Украины является преступлением, которое предусматривает уголовную ответственность.Поэтому призывают сообщать о таких пропагандистах в Спротив.Бот.

Репрессии на временно оккупированных территориях - последние новости

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российская пропаганда на временно оккупированных территориях, учитывая выборы президента Путина в марте этого года в России, основные усилия направляет на создании полного информационного вакуума для местного населения. Они украли возможность свободного доступа к всемирной сети Интернет, доступа ко всем известным социальным сетям, к телевидению и радиовещанию.

По его словам, если жители временно оккупированного Мелитополя через VPN, используя социальные сети или мессенджеры, читают украинские или международные новости, то враг сегодня чаще всего может это видеть. К таким людям приходят "в гости", проверяют телефон. По меньшей мере их забирают в комендатуру для того, чтобы провести профилактическую беседу. Самое большее-забирают в плен, где уже находятся тысячи наших жителей.

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