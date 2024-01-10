Городской голова Мелитополя добавил, что сейчас на временно оккупированных территориях проводят зачистку информационного поля и выявление нелояльного к оккупантам местного населения.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, на чем сейчас концентрируется российская пропаганда в середине временно оккупированных территорий, учитывая выборы президента Путина в марте этого года в России.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что основные усилия российских оккупантов направлены на создание полного информационного вакуума для населения временно оккупированных территорий.

"Это значит, чтобы ни один не тот месседж, который нужен российской пропаганде, не проходил на временно оккупированную территорию. Таким образом они обрезали возможность свободного доступа к всемирной сети Интернет, доступа ко всем известным социальным сетям, к телевидению и радиовещанию", - акцентировал Федоров.

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Городской голова Мелитополя добавил, что сейчас на временно оккупированных территориях проводят зачистку информационного поля и выявление нелояльного к оккупантам местного населения.

"Они сегодня за счет искусственного интеллекта пытаются через интернет искать в телефонах, компьютерах, различных гаджетах, какую информацию пользователи хотят знать. Таким образом они пытаются вычислить тех жителей, которые находят доступ к объективной и правдивой информации",- подчеркнул Федоров.

Он пояснил, каким образом работает информационная зачистка для местного населения.

"Например, если жители временно оккупированного Мелитополя через VPN, используя социальные сети или мессенджеры, читают украинские или международные новости, то враг сегодня чаще всего может это видеть. И к таким людям приходят "в гости", проверяют телефон. По меньшей мере их забирают в комендатуру для того, чтобы провести профилактическую беседу. Самое большее - забирают в плен, где уже находятся тысячи наших жителей" , - акцентировал Федоров.

Городской голова Мелитополя отметил, что после создания информационного вакуума и ограничения доступа жителей временно оккупированных территорий к любой объективной и правдивой информации, включается массовая российская пропаганда и "сбор подписей за Путина".

"Что вроде бы жители временно оккупированные территории поддерживают Путина. Затем они торжественно везут эти подписи в Москву и показывают, что якобы временно оккупированные территории также его поддерживают. Конечно, это не правда. Наши жители, которые вынужденно остались во временной оккупации, никакие подписи за Путина не ставят, потому что продолжают ждать возвращения Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что также с пропагандистской целью российские оккупанты массово вывозят детей и подростков с временно оккупированных территорий на континентальную территорию РФ, на так называемые "выходные или каникулы".

"В этой программе "выходного дня" точно есть визит в какое-то пропагандистское заведение или в другое место, где массово накачивают пропагандой и таким образом пытаются перепрошить наших детей", - отметил Федоров.

По его словам, в ближайшие дни россияне намерены провести конференцию в Москве, куда собирают актив с временно оккупированных территорий Запорожской области, который будет состоять из коллаборантов и представителей оккупационных властей.

"Также будут это все подавать, что якобы жители временно оккупированного Мелитополя поддерживают террориста Путина и поэтому приехали поддержать на конференцию", - резюмировал Федоров.

Что делают россияне на оккупированных территориях - детали

2 января Центр национального сопротивления предупредил, что на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты придумали новый метод принудительной паспортизации и контроля за местным населением. В частности, захватчики планируют ввести обязательную верификацию с паспортом пользователей интернета. Это значит, что для получения услуги интернета, все пользователи должны иметь паспорт РФ.

Также известно, что на временно оккупированных территориях продолжается целое пропагандистское шоу под названием "выборы президента РФ". Оккупационные власти и свезенные из России "выездные бригады волонтеров", проводят сбор подписей местного населения якобы в поддержку выдвижения диктатора Путина в кандидаты. Как обычно, все происходит принудительным образом. В частности такой сбор проводят на временно оккупированной территории Запорожья. Также начал работу "избирательный штаб Владимира Путина" на временно оккупированной территории Херсонщины.

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