Еще минус один "Солнцепёк" оккупантов.

Украинские военные отработали по позициям оккупантов в зоне активных боевых действий, как раз тогда как рашистов привлекли к съемкам для российской пропаганды.

Сюжет показали в Известиях.

Кремлевские телевизионщики снимали для ролика работу "Солнцепёка", которым Шойгу и Путин очень гордятся.

Пропагандист на камеру расхваливал мощности машины, рассказывая о "разрушительном термоборическом эффекте" выпущенных ракет: "Это 100% деморализующая, очень мощная така история. Сочетание "пряника" в виде информационной работы при помощи громкоговорителей и такого "кнута"..."

Но корреспондент "Известий" не договорил - как раз в это время ВСУ ударили по позициям русских войск.

В результате украинские защитники ударили прицельным огнем по "Солнцепёку". На месте техники образовался густой столб дыма.

Команде пропагандистов вместе с российскими военными пришлось прятаться в кустах.

"Только что украинская артиллерия отработала по нашему району. Ну, этого следовало ожидать... Быстренько грузимся и уходим", - ответил пропагандист.

Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжает сосредотачивать все усилия на захвате Луганской и Донецкой области. Ведет штурм Северодонецка, имеет там частичный успех.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал прибытие дополнительных сил к группировкам ВСУ в городе.

Враг пытался наступать в направлении Лисичанска, Соледара и Бахмута, но был разбит украинскими силами и отброшен на прежние позиции.

Близко 20 БТГ россияне перебросили на Славянское направление для возобновления наступления на город.

В течение дня противник также пытался захватить левый берег Северского Донца и создать условия для форсирования реки.

На Херсонском направлении враг перешел к обороне.

ВСУ уничтожили в боях уже 30 950 оккупантов и тысячи единиц российской техники.

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