На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

Российские захватчики на Донецком направлении сосредоточили основные усилия в районе города Северодонецк и пытались взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Донецком направлении противник сосредотачивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются. Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха не имеет, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для ее форсирования основными силами группировки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

"На Южнобугском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Осуществлял артиллерийское огневое поражение и активизировал ведение воздушной разведки. На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено", - сообщили в Генштабе.

Вместе с тем, основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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