Во время боев ВСУ с оккупантами в Камышевахе Запорожской области один из украинских защитников забросил гранату прямо в люк российского танка и обезвредил вражескую технику.
Уникальные кадры с поля боя опубликовал в Telegram корреспондент Андрей Цаплиенко.
Журналист рассказал и детали произошедшего. По его словам, бой с российскими войсками состоялся 30-31 мая.
Боец 131 батальона ТрО героически обезвредил танк противника, запрыгнув на него и забросив внутрь гранату.
В то же время Цаплиенко подчеркнул, что бои в тот день легковооруженной ТрО с тяжеловооруженным врагом были тяжелыми: "В домах, которые якобы должны были быть пустыми, оккупанты сделали позиции".
"Курили перед домами и были очень удивлены, увидев нас", - рассказал из украинских военных.
"Украинцы приняли бой. Оккупантов прикрывала арта. По территориалам "отработала" российская авиация. Но даже в таких условиях, вооруженные только стрелковым оружием, гранатами и РПГ, обычные ребята-ТрОшники поджарили два танка с буквами z. Один из них вы видите", - сообщил Цаплиенко.
К сожалению, из-за превосходства в количестве противника украинцы вынуждены были отойти.
Война в Украине: актуальные данные
Враг продолжает сосредотачивать все усилия на захвате Луганской и Донецкой области. Ведет штурм Северодонецка, имеет там частичный успех.
В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал прибытие дополнительных сил к группировкам ВСУ в городе.
Враг пытался наступать в направлении Лисичанска, Соледара и Бахмута, но был разбит украинскими силами и отброшен на прежние позиции.
Близко 20 БТГ россияне перебросили на Славянское направление для возобновления наступления на город.
В течение дня противник также пытался захватить левый берег Северского Донца и создать условия для форсирования реки.
На Херсонском направлении враг перешел к обороне.
ВСУ уничтожили в боях уже 30 950 оккупантов и тысячи единиц российской техники.
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